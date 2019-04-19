شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صيني لـ"نوفا": قناة السويس لها حصة كبيرة من مبادرة الحزام والطريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار الإعلامي في سفارة الصين بالقاهرة، لي دونج، بأن قناة السويس لها أهمية كبرى وحصة كبيرة من مبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها بلاده للاستثمار فى البنية التحتة فى 152 دولة حول العالم.
وقال دونج، فى تصريحات حصرية لوكالة "نوفا" الإيطالية ، على هامش زيارته لقناة السويس أمس، الخميس، إن قناة السويس مجري ملاحي بالغ الأهمية للتجارة العالمية ولبلاده نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الفريد، مضيفا أن حصتها من مبادرة الحزام والطريق "كبيرة".
وتستحوذ قناة السويس على 100% من حجم تجارة الحاويات بين أسيا وأوروبا، فيما تستوعب 10% من حجم التجارة العالمية.
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