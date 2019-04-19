مصر | الأمن العام يضبط 153 قطعة سلاح و133 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط 153 قطعة سلاح و133 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 153قطعة سلاح نارى، 133قضية مخدرات، 23مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، 3 تشكيلات عصابية، 239دراجة نارية مخالفة، 4سيارات مبلغ بسرقتها، 20150 مخالفة مرورية، 1204 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات، وتنفيذ 77025حكم قضائى متنوع.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يشار الى انه يشارك فى الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى الامن العام والامن المركزى.