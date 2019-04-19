مصر | حبس عصابة الشرطة المزيفة.. اقتحمت مسكن مواطن لسرقته ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة الشرطة المزيفة.. اقتحمت مسكن مواطن لسرقته ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس مرتكبى واقعة إنتحال صفة رجال شرطة ببنى سويف وإقتحام منزل مواطن ومحاولة سرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بشأن إصابة أحد الأشخاص برش خرطوش بالقدم والساقين، وما قررهالمصاب أنه أثناء تواجده بمسكنه إستغاث به أحد جيرانه لقيام 6 أشخاص مدعين أنهم من رجال الشرطة بإقتياده من منزله والإستيلاء على (مبلغ مالى قدره 72 ألف جنيه، مصوغات ذهبية، عقود بيع وشراء أرض زراعية ) بدعوى أن تلك المتعلقات مسروقة وحال وقيام المصاب بمساعدته أطلق أحدهم عيار نارى صوبه محدثًا إصابته.

وبسؤال جار المصاب أقر بذات المضمون وأضاف أنه تواجده بمنزله قام عدد من الأشخاص مستقلين إحدى السيارات ويرتدى أحدهم زى شرطى بالطرق على باب منزله مدعين أنهم رجال شرطة، وقاموا بالدخول للمنزل وتفتيشه والإستيلاء على المتعلقات المشار إليها، وقاموا بإقتياده إلى السيارة إلا أنه إرتاب فى أمرهم فقام بالإستغاثة بجاره وتمكن بمساعدته من إسترجاع ما إستولى عليه المتهمين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد وضبط الجناة (5 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة) وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة.

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وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحد الأشخاص (سايس بجراج سيارات بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية " جارى تحديده وضبطه " ) والذى قررا لهم أنه تربطه علاقة مصاهرة بالمجنى عليه، وأنه عثر على حقيبة تحوى مبالغ مالية كبيرة وكمية من المصوغات الذهبية ويحتفظ بها بمسكنه، وأتفقوا جميعًا على سرقتها.

وفى سبيل ذلك توجهوا وبرفقتهم "السايس" إلى منزل المجنى عليه بالسيارة المضبوطة والسلاح النارى المضبوط منتحلين صفة رجال شرطة وتمكنوا من سرقة المتعلقات المشار إليها من منزله وعند محاولة جاره منعهم عاجله أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى أحدث إصابته ولاذوا بالفرار هاربين.

يشار إلى أنه بعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

