مصر | الأمن يصادر 108 آلاف عبوة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر و3 أطنان زيوت فاسدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يصادر 108 آلاف عبوة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر و3 أطنان زيوت فاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث التموين، مخزن بالإسكندرية بداخله كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذاية المهربة من الخارج ومجهولة المصدر، كما ضبط صاحب مصنع لحيازته 3 اطنان سمن فاسدة بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام "تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه"، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية المهربة ومجهولة المصدر، ويتخذ من شقة مستأجرة كائنة بدائرة محل إقامته كمخزن لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضبط المدير المسئول، وعُثر بداخله على (108758 عبوة من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة مستندات تُفيد مشروعية حيازتها"مهربة" وتم تخزينها بالشقة المشار إليها الغير مستوفية للإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن التخزين تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق متصل تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط صاحب مصنع منتجات ألبان "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لقيامه بجمع كميات كبيرة من منتجات الألبان "السمنة، زيت طعام" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتعبئتها فى عبوات وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات العامة مدخلًا الغش والخداع على جمهور المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر داخل المصنع على (28 برميل معبأ زيت طعام يزن الواحد 30 كيلو جرام- 3572 علبة سمنة زنة الواحدة 600 جرام- 2500 عبوة سمنة فارغة).

وبلغ إجمالى المضبوطات (2،983 طن) سمنة وزيت بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، كما وردبتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، بمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

