مصر | ضبط 39 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات أعلى الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 39 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات أعلى الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع ادارات المرور بمديريات الامن، حملاتها المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

و أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط (3247) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1624) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(39) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.

