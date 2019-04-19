أخبار مصر | الجالية المصرية بالكويت تهتف لـ "السيسي" خلال الاستفتاء على الدستور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجالية المصرية بالكويت تهتف لـ "السيسي" خلال الاستفتاء على الدستور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد يوسف المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بالكويت: إن هناك إقبالا كثيفا علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من الجالية المصرية، وقد زاد أعداد المشاركين في الاستفتاء عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في الكويت.

وقد اشتعل حماس الناخبين علي أنغام الموسيقي والأغاني الحماسية (أحلف بسماها)، و(تسلم الأيادي)، و(قالوا .. ايه) وسط هتافات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال أحد المشاركين فى الاستفتاء: "أشعر بالفخر والسعادة تجاه السفارة المصرية بالكويت".

وتفقد طارق القوني السفير المصري في الكويت مقر السفارة للاطمئنان على سير الاستعدادات؛ لاستقبال الناخبين المشاركين في التصويت على التعديلات الدستورية، واستقبل عددا من المشاركين الذين توافدوا على السفارة للمشاركة في التصويت.

وبدأت سفارة مصر في الكويت، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الكويت، الثامنة بتوقيت القاهرة، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الكويت، وتفقد القنصل العام هويدا عصام سير الاستفتاء على الدستور المصري مع المستشار العمالي أحمد يوسف .