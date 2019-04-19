أخبار مصر | ختام فعاليات الاحتفال بـ"يوم التراث العالمي" في الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فعاليات الاحتفال بـ"يوم التراث العالمي" في الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه صباح اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وأعضاء اللجنة برئاسة النائب أسامة هيكل، إلي معبد الكرنك لافتتاح معبد الأوبت لأول مرة منذ اكتشافه وذلك بعد ترميمه.

رافقهم خلال الزيارة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ووفد من 21 سفير من سفراء العالم والفنانة يسرا.

ومن جانبه أعرب الدكتور العناني عن سعادته بوجود كافة الأطياف بالدولة لحضور الاحتفال بيوم التراث العالمي الذي تنظمه وزارتي الآثار والسياحة علي مدار يومي ١٨ و ١٩ ابريل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد حضر فعاليات اليوم الأول صباح أمس، والذي بدأ بالإعلان عن الكشف الأثري الجديد الذي تم التوصل إليه مؤخراً أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة ذراع أبوالنجا بالبر الغربيّ بمدينة الأقصر، لشخص يُدعى "شد سو جحوتي"، أي الإله جحوتى ينقذه، كما حضر أيضا الاحتفال بتجميع وإعادة تركيب وترميم وإقامة التمثال الثالث والأخير تلذي تقوم الوزارة بترميمه وإقامته في موقع عرضه الأصلي أمام الصرح الأول لمعبد الأقصر، بالإضافة إلي جولته في البر الغربي بالأقصر .

كما حضر هذه الاحتفالية أيضا وزراء الآثار والسياحة والثقافة والصحة والسكان والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر ولجنة الإعلام و الثقافة و الآثار .

وأشار وزير الآثار إلى أنه تم اليوم افتتاح معبد الأوبت لأول مرة منذ اكتشافه حيث قام مرممي الوزارة بترميمه و تنظيفه وإعادة ألوانه الحية، مضيفا أن اللجنة سوف تستأنف مساء اليوم عملها وجولتها لتفقد المتاحف بالأقصر و سوف يتوجهون غدا الي البر الغربي للتقييم و حل السلبيات.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه على الرغم من انحسار السياحة الثقافية عالميا إلا أن الاكتشافات الأثرية الحالية التي تقوم بها وزارة الآثار وتنظيم المعارض الأثرية بالخارج تجذب أنظار العالم من جديد إلى أن مصر لازالت تبهر العالم بحضارتها و ثقافتها، مضيقة أن الآثار المصرية لا تقتصر على الأهرامات فقط، إنما هناك آثار هامة بمحافظات سياحية كثيرة منها المنيا والأقصر وغيرها من المحافظات.

وأكدت الوزيرة أن المقبرة التي تم اكتشافها صباح أمس وما شاهدوه في مقبرة نفرتاري الفريدة ومقابر العمال بدير المدينة يعكس عبقرية الإنسان المصري القديم و"يبعث رسالة للعالم بأن أجدادنا تركوا تراثا عظيما لنا و للانسانية كلها".

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وأعربت عن سعادتها بوجود سفراء الدول المختلفة الأجنبية والأفريقية، ووجود الرموز المصرية الفنية والشخصيات البارزة الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، وهذه القوة الناعمة هي محور المفهوم الجديد للحملة الترويجية للوزارة people to people .

وأكدت الوزيرة على الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار تفتح شهية العالم لمنتج السياحة الثقافية وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير عام ٢٠٢٠ .

وأضافت الوزيرة أن كل من تقابله داخل او خارج مصر لديه شغف وهوس كبير بترقب افتتاح المتحف المصرية الكبير الذى يعتبر هدية مصر للعالم والذي يجمع بين العظمة والأصالة مع الحداثة.

وأوضح النائب أسامة هيكل أن التنظيم المشترك بين وزارتي الآثار والسياحة للاحتفال بيوم التراث العالمي يعتبر تعاون غير مسبوق و الذي يعود بالنفع علي المنظومة بأكملها وتجسيد لفكره التعاون الغير موجوده بين العديد من الوزارات، مضيفا أن اللجنة حرصت على متابعة ورصد المعوقات التي تواجه المزارات السياحية بمصر بشكل عام باعتبارها كنوز مصر وثرواتها التي تفتخر بها، مشيرا إلى أن اللجنة لا تدخر جهدا حفاظا على تلك الثروات الحضارية وتقدم كل الدعم من أجل حمايتها والحفاظ عليها وإتاحة عرضها أمام ضيوف مصر من السائحين والزوار بصورة تليق بعظمة مصر وحضارتها، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مطولة خلال زيارتها لمحافظة.

وقال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم بالمعبد بدأت منتصف شهر أغسطس ٢٠١٨، وشملت أعمال الترميم تنظيف الجدران وتثبيت ألوان الرسومات الموجودة علي جدرانه، جولتهم وإزالة السناج الموجودة في صالة الأعمدة وقدس الأقداس، وعمل أرضيات جديدة لتمهيد طريق الزيارة، وترميم وإعادة تركيب بعض الأجزاء والبلوكات الحجرية المفقودة وتغطية الشروخ.

ويذكر أن معبد الاوبت يقع على المحور الجنوبي من معبد أمون - رع بالكرنك، وإلى الغرب من معبد خنسو.

وقال السيد مصطفي الصغير مدير عام آثار الكرنك، انه طبقًا للمعتقدات الطبية المرتبطة بالمعبودة اوبت فإن المكان المقام به المعبد هو المكان الذي استراحت به المعبودة اوبت قبل أن تُعطى الحياة والولادة لأبنها أوزوريس.

أما عن المعبودة اوبت فهي أُنثى فرس النهر الحميدة والتي تعد بمثابة المعبودة المُغذية والواقية حيث ذُكر بنصوص الأهرام أن الملك رضع من ثدييها لدرجة أنه " لم يعطش ولم يجوع إلى الأبد"، وأُطلق عليها بتلك البرديات التي تعود إلى عصور متأخرة بأنها "سيدة الحماية السحرية".