أخبار مصر | 563 مركزا انتخابيا و1004 لجنة فرعية للتصويت على التعديلات بالجيزة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 563 مركزا انتخابيا و1004 لجنة فرعية للتصويت على التعديلات بالجيزة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات الخدمية بأهمية القيام بدورهم فى توعية المواطنين بالنزول والمشاركة فى التعديلات الدستورية والإدلاء بآرائهم وحث جميع الفئات العمرية على المشاركة، مؤكداً أن الهدف من تلك التعديلات هو ترسيخ كيان الدولة المصرية التى مازالت تتعرض لكل أنواع المؤامرات.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ذلك الحدث الهام، حيث ستتم عملية الاستفتاء داخل 563 مركز انتخابي، 1004 لجنة فرعية و5 لجان عامة .

وكلف راشد جميع الجهات التنفيذية بالمراجعة والتأكد من تمام كافة المراكز الانتخابية واللجان العامة واللجان الفرعية والقيام بأعمال النظافة الدورية بمحيط اللجان ورفع كافة أنواع الإشغالات والباعة الجائلين ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت مشيراً إلى أنه يجب الظهور بمظهر مشرف خلال أيام الانتخابات.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتلقى أى بلاغات خاصة بعملية الاستفتاء والتعامل معها على الفور.