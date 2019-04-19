أخبار مصر | نقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة 3 إلى صالة رقم 2 بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة 3 إلى صالة رقم 2 بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصر للطيران عن نقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 إلى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اعتبارا من 15 مايو القادم، علي أن يستمر وصول رحلات العودة من نفس النقاط إلى القاهرة إلي مبنى الركاب رقم 3 كما هو دون تغيير.

جاء ذلك تخفيفا لحركة التشغيل في صالة السفر بمبنى الركاب رقم ٣ وإجراء عمليات الصيانة بها.

الوجهات المشار إليها هي:

رحلات روما رقم MS791 و MS793

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رحلات ميلانو رقم MS705 و MS703

رحلة بودابست رقم MS751

رحلة فيينا رقم MS797

ولمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران على 090070000 من أى خط أرضي، أو 1717 من أي هاتف محمول.