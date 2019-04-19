أخبار مصر | "مستقبل وطن" يتابع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يتابع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة دينا عبد الكريم، أمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يستعد؛ لمتابعة أعمال سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في كافة المحافظات والمراكز والأقسام، وذلك علي مدار الأيام الثلاثة، التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تبدأ غدا السبت وتستمر حتى الإثنين، للوقوف على كافة العقبات التى قد تواجه المواطنين وتذليلها.

وأكدت "عبد الكريم"، أنه خلال الفترة الماضية قام الحزب ولا يزال يواصل جهوده بعقد ما يقرب من 2600 مؤتمر علي مستوي الجمهورية، بخلاف الندوات التثقيفية والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والجولات، في كافة المحافظات، والتي يتم القيام بها من قبل أمانات الحزب والمراكز والأقسام، وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، لحث المواطنين علي المشاركة وشرح وتوضيح التعديلات وأهميتها فى استقرار الدولة، واستكمال خطط ومشروعات التنمية خلال المرحلة القادمة.

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وأوضحت أمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعلى المصلحة العامة، مؤكدة دعمه للدولة فى فترة تحتاج إلى نجاح المجموعة وليس نجاح الفرد، مشيرة إلى أن المؤتمرات والندوات ناقشت أهمية المشاركة الإيجابية فى الحوارات المجتمعية للتعديلات الدستورية، وتقبل كل الآراء، وأهمية التوعية بالمخاطر والمؤامرات التى تتعرض لها مصر من الخارج، وعناصر وجماعات فى الداخل تكره نجاح الدولة وتسعى لهدمها، منوهة إلى ضرورة تواصل تنفيذ خطة الفعاليات والمبادرات التى يتبناها الحزب لمساندة المواطنين بشكل مستمر.

وأشارت: "إلى حرص الحزب من خلال مبادراته الاجتماعية على صناعة حالة من الوعى العام لدى المواطنين، والتأكيد أن مؤسسات الدولة والأحزاب موجودة معهم فى أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الحزب يواصل مبادراته المجتمعية، ومساندة توجيهات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة لشعب عظيم.

ويأتي ندوات ومؤتمرات الحزب الجماهيرية، ضمن سلسلة المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الايجابية، وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.