أخبار مصر | إقبال كبير من المصريين بالخارج على المشاركة في التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير من المصريين بالخارج على المشاركة في التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عدد كبير من المواطنين المصريين، بالخارج، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يومها الأول، وسط إقبال متزايد وخاصة بدول الخليج.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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ووفقا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء كانت سارية أم لا.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قد أعلن - أمس الأول - مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة والسبت والأحد "من 19 حتى 21 أبريل" للمصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين "من 20 حتى 22 أبريل" للمصريين بالداخل.