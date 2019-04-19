أخبار مصر | غدا.. تكريم أكثر من 50 أسرة شهيد في مؤتمر "يوم الوفاء للأبطال والشهداء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. تكريم أكثر من 50 أسرة شهيد في مؤتمر "يوم الوفاء للأبطال والشهداء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم المجموعة 73 مؤرخين، احتفالية لتكريم أكثر من 50 فردا من أسر الشهداء بمناسبة ذكري تحرير سيناء المجيدة، وذلك غدا السبت الموافق 20 ابريل، بفندق شهرزاد بالعجوزة.

وتكريم 50 بطلا من أبطال أكتوبر تحت شعار "الجيش المصري جيل يسلم جيل" بحضور شخصيات سياسية وإعلامية وفنانين وصحفيين، ومنهم الفنان خالد الصاوي واللواء أركان حرب محمد الشهاوي واللواء أركان حرب محي الدين نوح النائب محمد وهب الله.

وستكرم المجموعة 73 مؤرخين أسرة الشهيد احمد المنسي والشهيد مقدم شريف عمر والشهيد الساجد محمد اشرف وغيرهم من الشهداء والأبطال اللواء نبيل أبو النجا وأسرة البطل الرفاعي والشاذلي وأسرة شهيد الحرب والسلام محمد أنور السادات.