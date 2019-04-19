أخبار مصر | نقيب المهندسين: المجلس الحالي لا ينتظر أي عائد ولا يتقاضون أي بدلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: المجلس الحالي لا ينتظر أي عائد ولا يتقاضون أي بدلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن أعضاء مجلس النقابة الحالي جميعهم لا ينتظروا أى عائد من النقابة، ولا يتقاضون أي بدلات، خاصة أن أغلبهم يتولون مراكز بالدولة، وعلاقتهم جيدة بالجهات الحكومية والتى تساعد النقابة في تلبية مطالب أعضائها.

وأضاف خلال كلمته، اللقاء المفتوح مع مهندسي جنوب الصعيد، المنعقد الآن، بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط،: فوجئت في الجمعية العمومية الماضية أنه رغم كم السلبيات التى مرت بها النقابة على مدار سنوات، بالتزامن مع الدعوة لجمعية عمومية لطرح ما حققه المجلس الحالى من انجازات.

وتابع: الجهاز المركزى للمحاسبات كان له ٥٥ ملاحظة على ميزانية المجلس السابق، والتى بلغ حجم العجز بها ٢٢٠ مليون جنيه، ورغم عدم مسئولية المجلس الحالى عن ما ورد بها، تم تعديلها والتعامل معها، ورفض أعضاء المجلس إحالة المجلس السابق للتحقيق، رغم وجود مطالب لأعضاء بالجمعية العمومية بذلك، فى المقابل، شهدت عمومية ميزانية المجلس الحالي بفائض ١٧٨ مليون جنيه، هتافات قبل إعلان أي شئ، "باطل" ، بالإضافة إلى إطلاق دعوات إلى دعوات لزيادة المعاشات إلى ١٨٠٠ جنيه، من ٧٠٠ جنيه، فى محاولات لإفشال جهود النقابة فى الوقت الحالى.

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واستطرد ضاحي: ما الدافع الذى يجعل أشخاص ترتكب كل هذه الأفعال، و"تستموت" لتظل فى النقابة؟، وتجرى محاولات سلبية لإجراء دعاية انتخابية، لقرب موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى، من المفترض أن كل تلك الأعمال تقدم بشكل تطوعى، وإذا كنا نعمل عمل هندسي فعلينا أن نحترمه.

من ناحية أخري، قال نقيب المهندسين، إن خريجى كليات الهندسة من الجامعات الحكومية ذات مستوى راقى، إلا أن بعض المؤسسات الأخرى تقدم تعليم هندسي لا يرتقى إلي المستوى المطلوب لمزاولة مهنة الهندسة، وبالتالي اهتمت النقابة بالتعاون مع النقابات الفرعية، بعمل دورات تدريبية لإعادة تأهل المهندسين حديثى التخرج، من خلال إنشاء مراكز للتدريب في بعضها، واستغلال مقرات النقابات الفرعية فى فرعيات أخرى.

وأشار إلى اتجاه النقابة لإعادة الاستثمار، والاستغلال الأمثل، لأصول النقابة، والتى توققت منذ فترة طويلة، وتم إجراء تقييم مبدأي لها جميعا من خلال متخصصين، ومن المنتظر وصول خبراء ألمان منتصف رمضان المقبل، لدراسة إمكانية إعادة تشغيل المصنع، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف النقابات الفرعية مع النقابة العامة ليتم تحقيقه بسهولة.