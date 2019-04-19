أخبار مصر | "سعفان" يشكل غرفة عمليات بالقوى العاملة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يشكل غرفة عمليات بالقوى العاملة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، اعتبارا من غدا السبت لمدة 3 أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية لحظة بلحظة، من خلال غرفة عمليات مركزية تحت رئاسته المباشرة تم إنشائها بقرار وزاري داخل ديوان عام الوزارة .

وأصدر الوزير تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظات بإنشاء غرفة عمليات فرعية برئاسة مدير كل مديرية لإزالة أي مشكلات قد يواجهوها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات ، فضلا عن التواصل مع النقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال في الاستفتاء وتذليل أية عقبات قد تواجههم في إبداء رأيهم في أماكن الاقتراع.

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وسوف تقوم مجموعات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحادات العمالية الإقليمية والنقابات العامة على مستوى الجمهورية ، والتواصل المباشر مع الغرفة المركزية وعرض تقارير إحصائية اولا بأول

يذكر أن التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، سوف ينطلق غدًا السبت، للمصريين في الداخل وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل ؛ وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.