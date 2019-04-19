أخبار مصر | مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الأقصر وأسوان‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الأقصر وأسوان‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت محطة جديدة من محطات مبادرة "اعرف واحمي نفسك" بمديريتي القوى العاملة بالأقصر وأسوان، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، من خلال ندوتين لتوعية أكثر من 50 منشأة صناعية وسياحية على مستوى المحافظتين بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بهذه المنشآت بحضور محمد عبدالوهاب مدير عام مديرية القوي العاملة بأسوان.

وقال "سعفان": إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أننا كلنا شركاء في المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة.

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وأوضح "ربيع" أن الندوتين تم خلالهما شرح خطط الطوارئ وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة، فضلا عن قوائم المراجعة للسلامة والصحة المهنية والاكسيل شيت وتوعية مفتشي بالأقصر وأسوان بأكثر من 50 منشأة بكيفية الالتزام بقوانين السلامة والصحة المهنية ومواكبتها للتنمية المستدامة ومصر 2030 .

حاضر في الندوتين المهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة والمهندسة سهير نصر بالإدارة، حيث قاما بتوعية ممثلي الجهات المشاركة بأهمية الحفاظ علي العنصر البشري في مواقع العمل وفي المؤسسات والمنشآت الحكومية إلي جانب الحفاظ علي الممتلكات والأدوات بذات المنشآت وذلك بوضع خطة الطوارئ المعتمدة بكل منشأة مع ضرورة الفهم الجيد مع التطبيق العملي وفهم مراحل الخطة والبدائل المتاحة والتوقيت المناسب لكل بديل .

كما تم مناقشة أهم الصعوبات والمشكلات المتعلقة بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذه الجهات، مع توضيح نص المادة في قانون السلامة والصحة المهنية المتعلقة بهذه النقاط وفي واقترح مدير مديرية القوي العاملة بأسوان تشكيل لجنة استشارية مشتركة لحماية الجهات الحكومية ضد مخاطر الحريق برئاسة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.