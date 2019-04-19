أخبار مصر | إقبال كبير من المصريين في جدة على الاستفتاء بالتعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير من المصريين في جدة على الاستفتاء بالتعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قنصلية مصر في جدة، إقبالا كبيرا من المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحرص الناخبون على التقاط صور تذكارية مع موظفى القنصلية ورفع علم مصر.

وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الزعيم عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

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وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.