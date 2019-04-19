انت الان تتابع وزيرة الهجرة: السفارات جاهزة لاستقبال المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج جاهزية كافة السفارات لاستقبال المصريين بالخارج للمشاركة في عملية الاستفتاء على تعديل الدستور والتي تبدأ خلال ساعات. وأوضحت مكرم، أن أول دولتين سيجري بهما الاستفتاء هما نيوزلندا وأستراليا بسبب فروق التوقيت العالمية. وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم تدشين غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة سير عملية الاستفتاء أول بأول والتعامل مع كافة المشكلات التي تواجه الناخبين وحلها علي الفور.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق بشكل كامل بين وزارة الخارجية المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل كافة العقبات أمام الناخبين للتمتع باستحقاق انتخابي دون مشاكل.وأكدت، على ضرورة مشاركة المصريين بالخارج والداخل في الاستفتاء على الدستور لأنه حقهم، وقالت إنها تنتظر مشاركة قوية من المصريين بالخارج
وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق بشكل كامل بين وزارة الخارجية المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل كافة العقبات أمام الناخبين للتمتع باستحقاق انتخابي دون مشاكل.
وأكدت، على ضرورة مشاركة المصريين بالخارج والداخل في الاستفتاء على الدستور لأنه حقهم، وقالت إنها تنتظر مشاركة قوية من المصريين بالخارج كعادتهم في جميع الاستحقاقات الدستورية.
ويبدأ اليوم أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على تعديل الدستور وتستمر حتي يوم 21 أبريل، بينما يبدأ السبت 20 أبريل عملية التصويت بالداخل وتستمر حتى الإثنين 22 أبريل.
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