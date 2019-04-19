شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 99 سيارة إسعاف أمام لجان الاستفتاء بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، تجهيز جميع سيارات الإسعاف بنطاق المحافظة، لتغطية محيط اللجان أثناء التصويت على التعديلات الدستورية.

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وأكد الدكتور بدوي سعيد مدير الإسعاف، أنه تم تجهيز عدد 99 سيارة بأماكن مختلفة لتكون بمحيط اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى سيارات لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف مدير إسعاف البحرالأحمر، أن جميع نقاط وسيارات الإسعاف مجهزة بجميع المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وأكياس حفظ الموتى، تحسبًا لأي طارئ، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات للمتابعة طوال اليوم.

وأشار إلى أنه تم إلغاء الإجازات وإعلان حالة الطوارئ، مع تخصيص أرقام تليفونات لغرفة عمليات الإسعاف بالبحر الأحمر، وذلك تسهيلًا على المواطنين في التواصل معهم، والإبلاغ عن أي طارئ يحدث على الفور.