شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة القوى العاملة، برئاسته المباشرة، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية لحظة بلحظة، اعتبارًا من غد، السبت، بغرف العمليات الفرعية التابعة للمديريات لتذليل أي عقبات قد تواجه العمال خلال عملية الاستفتاء.
وأصدر الوزير تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بإنشاء غرفة عمليات فرعية برئاسة مدير كل مديرية لإزالة أي مشكلات قد يواجهونها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات، فضلا عن التواصل مع النقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال في الاستفتاء وتذليل أي عقبات قد تواجههم في إبداء رأيهم في أماكن الاقتراع.
يذكر أن بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سينطلق غدًا، السبت، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام، تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسب الجدول الزمني للاقتراع الذي أعلنه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وستتواصل مجموعات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع الاتحادات العمالية الإقليمية والنقابات العامة على مستوى الجمهورية، مباشرة مع الغرفة المركزية لعرض تقارير إحصائية أولا بأول.
ويبدأ الاستفتاء من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل؛ تتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
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