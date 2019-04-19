شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال كوريا تفتتح معرض التجميل الكوري في القاهرة بمشاركة 10 شركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك ملكة جمال كوريا الجنوبية لعام 2017 «جو سيه هي»في افتتاح معرض التجميل الكوري في القاهرة الأحد المقبل، وذلك بمشاركة 10 شركات متخصصة في مجال مستحضرات التجميل.

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ويفتتح المعرض المقرر تنظيمه في أحد فنادق القاهرة، السفير الكوري الجنوبي «يون يو تشول» ،الذي أكد أن الهدف هو التعريف بثقافة التجميل الكوري والتي باتت أحد المكونات المهمة لموجة الثقافة الكورية «هاليو» بالإضافة إلى «الكي بوب» الأغنية الكورية الحديثة والدراما والسينما الكورية.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري «يانج سانجن» إن إقامة المعرض الذي يعد الأول من نوعه جاء تلبية لرغبة محبي الثقافة الكورية في مصر للتعرف على تقنيات التجميل في كوريا، حيث ستقوم الشركات الكورية بعرض عينات من أحدث منتجاتها، كما سيشارك جمهور المعرض في تجارب حية لعمل مكياج باستخدام مستحضرات التجميل الكورية.

وأشار إلى أن المعرض ينظم بالتعاون مع الوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار «كوترا»، وأنه سيوفر فرصة للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الكورية والمصرية.