شكرا لقرائتكم خبر عن بشاير الخير.. حصاد 6250 فدان قمح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إنه تم تشكيل لجان متابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح لهذا العام بجميع قري ومدن المحافظة، طبقاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حيث تم تسكين مندوبين من الزراعة والتموين والصادرات والواردات بالشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة وإحكام الرقابة عليها لاتباع الأسلوب الأمثل في عملية التخزين.

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وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لــ«مصري اليوم» أن «هناك غرفة عمليات داخل المديرية تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة عملية حصاد المحصول والتأكد من إخلاء الشون من محصول العام الماضي، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة الشرقية هذا العام تقدر بـ389 ألفا و690 فدانا تم حصاد ٦٢٥٠ منها حتى الآن، وأنه جار توفير الأجولة الخيش الجديدة للحفاظ على المحصول وضمان سلامته وتقليل الفاقد منه».

وشدد«عفيفي» على دور الإرشاد الزراعي في توعية المزراعين، بدءا من عملية الحصاد وصولا لتوريد المحصول، في إطار سعي الدولة لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح موسم توريد القمح هذا العام والتيسير على المزارعين واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية وتخزينه بالطرق السليمة في الصوامع والشون المخصصة لها، فضلاً عن إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول لاستلام المحصول وسرعة نقلها وتخزينها بالشون والصوامع المخصصة لعملية التخزين بطرق سليمة بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى حوالي 600 ألف طن، مؤكدا أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، وأنه تم تحديد سعر توريد طن القمح بـ 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5.

فيما أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه «في إطار اهتمام الدولة بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة سيتم دفع المقابل المادي للمزارعين لتوريد الأقماح خلال يومين من تسليم الأقماح، وذلك من أقرب فرع لبنك تنمية وائتمان زراعي تابع للوحدة المحلية، وأنه تم التنبيه بضرورة تسهيل الحركة المرورية وتمهيد الطرق المؤدية للصوامع والشون والتأكد من جاهزيتها لتيسير حركة مرور السيارات للأوزان الثقيلة وبالاتساعات الطبيعية لضمان سلامة وصول الأقماح لأماكن تخزينها».

موسم حصاد القمح - صورة أرشيفية