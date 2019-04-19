شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب» توزع ١٠٠ ألف نسخة من التعديلات الدستورية على المحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، بتوزيع 100 الف نسخة من نص التعديلات الدستورية، وذلك من أجل توزيعها على مراكز الشباب بالجمهوية والمنتديات ومراكز التعليم المدني والجامعات والهيئات والوزارات والأندية الكبري ومؤسسات الدولة تحت شعار «الكلمة_كلمتك».

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من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تلعب دورها في نشر الصورة الصحيحة للتعديلات الدستورية وذلك لمكافحة الشائعات التي تحيط بالمشهد السياسي المصاحب لعملية إجراء الاستفتاء.

وأكد صبحى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من مساعديه ومعاونيه تعمل على مدار ٢٤ ساعة بمقر ديوان الوزارة وطوال مدة الاستفتاء وكذلك غرفة عمليات محلية بكل مديرية شباب.

وأكد الوزير على توجه سياسة الوزارة خلال الفترة القادمة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية وفقا لما أكد عليه الرئيس، باعتبارها وحدة تتعامل مع كافة الفئات العمرية ومع مختلف المناطق الجغرافية.

نسخ التعديلات الدستورية