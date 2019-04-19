شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقي وزير الإدارة العامة السيريلانكي لبحث التعاون بـ«الإصلاح الإداري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي لبحث سبل التعاون الثنائي بين الطرفين، وعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإدارى على الجانب السيرلانكى، بحضور السيد سفير سيريلانكا بالقاهرة.

واستعرضت د. هالة السعيد، خلال اللقاء، التجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى التي تنتهجها الدولة، إيمانًا بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإداري، موضحة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإدارى.

وأوضحت الوزيرة أن «خطة الإصلاح الإداري تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة»رؤية مصر 2030«والتى تهدف للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ينال رضا المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، بما يرفع من شأن الدولة المصرية».

وأضافت «السعيد» أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري، مشيرة إلى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له كتطور مهم في تنظيم العمل داخل الجهاز الإداري، ومحور التطوير المؤسسي والذي يتمثل الهدف منه في تعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلى جانب خلق نظام إداري مرن.

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وأوضحت أنه «تم رسم هيكل إداري للوزارات، منوهة بقرار السيد رئيس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري هي الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعى، ونظم المعلومات والتحول الرقمى، إضافة إلى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت «السعيد» إلى جهود الحكومة في دعم خطة الإصلاح الإداري لافته أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية، برعاية السيد رئيس الجمهورية، بهدف تشجيع روح التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريمًا للمتميزين.

وحول محور بناء وتنمية القدرات، أوضحت الوزيرة أن «الهدف منه هو إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، واستراتيجية بناء القدرات التي تتم على مستوى الجهاز الإدارى، منوهة بمجموعة البرامج التدريبية التي تم تقديمها للقيادات العليا والوسطى والمرأة والشباب داخل الجهاز الإدارى، إضافة إلى ما يقدمه مشروع»رواد 2030«من منح تعليمية وحملات توعوية لمساعدة الشباب في تطوير الفكر الريادى ونشر ثقافة العمل الحر.

وفي سياق الاهتمام بمحور تحسين الخدمات الحكومية، أوضحت «د. السعيد» أن الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة مع ميكنة تلك الخدمات بشكل متكامل، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، منوهة بتجربة مصر في ميكنة 4571 مكتبا صحيا على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية، وهو المشروع الفائز بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإدارى التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة ببتسوانا.

وحول التحول الرقمي، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنصة البنية المعلوماتية المكانية، فضلا عن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

من جانبه، أشاد السيد رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي بالجهود المصرية المبذولة في مجال الإصلاح الإداري، وأبدى إعجابه بالنموذج المصري.. وفي معرض شرحه للوضع في بلاده أوضح السيد باندارا أن وزارة الإدارة العامة السيريلانكية تضطلع بدور الريادة في الإدارة العامة بهدف صياغة السياسات العامة وإدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، سعيًا إلى إدارة موارد بشرية بشكل أكثر إنتاجية داخل الخدمة العامة مع تنفيذ الشؤون الإدارية لتحقيق التنمية الوطنية، هذا بالإضافة إلى دورها في صياغة الأحكام واللوائح الإدارية التي تركز بشكل خاص على النزاهة والكفاءة من أجل بناء خدمة عامة تلبي توقعات المواطنين.