شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة «أولادنا في عينينا» للكشف والعلاج بدور الأيتام والمسنين بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، القافلة الطبية الخامسة لحملة «أولادنا في عينينا»، وذلك للكشف عن الأنيميا وأمراض العيون والسكر وتقديم العلاج المطلوب مجاناً بعدد من دور الأيتام ودور المسنين بمحافظة الإسماعيلية وذلك يوم الجمعة 19/4/2019.

وذكرت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن محافظة الإسماعيلية هي المحطة الخامسة للقافلة الطبية بعد الفيوم وبورسعيد وبني سويف والغربية، وستتوالى أعمالها دورياً لتصل إلى كافة محافظات الجمهورية، وأوضحت أن ذلك يأتي وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية من أجل تقديم الرعاية الصحية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً لتحسين جودة الحياة ودعم قدرات تلك الفئات المستهدفة ليصبحوا أشخاص منتجين وإيجابيين في المجتمع.

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وأضافت «الألفي»، أن القافلة الطبية وفقأ للبروتوكول الموقع تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية مجانا ً في مجالات العيون والسكري والأنيميا، وتضم 2 أطباء من مستشفى دار العيون وفني نظارات واستشاري من مستشفى أبوالريش، بالإضافة إلى طقم متخصص من معمل مصر.

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة، حيث سيستفيد من أعمالها بمحافظة الإسماعيلية 86 من أبناء 5 دور لرعاية الأيتام و24 طفل من دار حضانة إيوائية، ومن الوحدة الشاملة لرعاية الأحداث، بالإضافة إلى 22 مسن من المقيمين بـ 2 دار للمسنين بالمحافظة.

ولفتت «الألفي»، إلى أن الكشف الطبي للقافلة السابقة بالغربية قد شمل 15 دور رعاية للأيتام و2 دار مسنين بإجمالي عدد 317 حالة، وقد تم صرف 226 قطرات عيون للأبناء و204 أدوية للأنيميا، بالإضافة إلى عمل نظارات لـ 67 من الأبناء وسحب عينات تحاليل وبدء إجراءات عمليات عيون لـ 6 حالات .