شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الإدلاء بصوتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ غدًا السبت، المصريون التصويت على التعديلات الدستورية في جميع المحافظات، وأعلنت الوزارات المختلفة الطوارئ استعدادًا لاستقبال الناخبين.

كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن الجدول الزمني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، في الداخل والخارج.

Advertisements

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة مجلس النواب نهائيًا على التعديلات الدستورية المقترحة، بعد التصويت عليها من قبل النواب نداءً بالاسم، خلال الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضي، وإرسال إخطار لرئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا بأسباب التعديلات والإجراءات التي اتخذها المجلس في ذلك، حتى يتخذ الرئيس الإجراء الدستوري اللازم لأخذ رأي الشعب في التعديلات.