شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تنهي استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جاهزية مقار الاستفتاء لاستقبال المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمقرر إجراؤها أيام ٢٠ و٢١ و٢٢ أبريل الجاري، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية «تربية وتعليم – الشباب والرياضة – الصحة – الكهرباء» لمتابعة كافة التجهيزات اللازمة بالمواقع الاستفتائية على مستوى المحافظة سواء في اللجان العامة أوالفرعية أو لجان الفرز.

وقال غراب إنه تم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقوات المسلحة وقوات الأمن لاستلام مراكز ولجان التصويت وتوزيع القوات عليها، فضلا عن تجهيز أماكن مبيت القضاة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزالة أية إشغالات حول المراكز واللجان الانتخابية.

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وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد أنهت استعدادتها لتجهيز المقار لاستقبال ٤٢٨٤٩٨٣ مواطن ومواطنة أمام ١١٥٩ لجنة فرعية و١٠٢٧ مركزا انتخابيا بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئة القضائية المشرفة على لجان الاستفتاء تيسيراً على المواطنين للإدلاء بأصواتهم وإنجاح عملية الاستفتاء وإتمامها على أكمل وجه لتخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر أمام دول العالم.

كما أصدر المحافظ قرارا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة، مؤكدا «أهمية تشجيع المواطنين بالنزول والمشاركة في التعديلات الدستورية لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته لاستكمال بناء مصر الجديدة التي نحلم بها».