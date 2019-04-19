شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر: صندوق تحيا مصر حريص على دعم مشروعات الشباب وتشجيع ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور على جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق، إبراهيم كرم، المدير التنفيذى للصندوق، تامر عبدالفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبى للصندوق. ووافقت اللجنة، من حيث المبدأ على عرض من شركة جنان الأماراتية حول مشروع استثمارى للتمور بالوادى الجديد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة الانتاج الحربى.

كما استمعت اللجنة، إلى عرض من وزارة الشباب والرياضة لمعدل تنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب الأسمرات بحى المقطم بمحافظة القاهرة، على مساحة 11.5 فدان، حيث يشتمل المركز على ملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالات ألعاب، والذي تدعمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويتم التنفيذ بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية.

وأوضح ممثلى وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ 60 % من المشروع، ووافقت اللجنة بشكل مبدئى على توفير تمويل بقيمة 105 مليون جنيه لاستكمال مشروع، مع تخصيص عائد من إيرادات المركز لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك في اطار تطوير الأماكن العشوائية وتطوير البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية.

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من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، على حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تخدم الشباب إيماناً بدورهم الحيوى في بناء المجتمع وكذلك تشجيع ريادة الاعمال.

وأوضح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل على تطوير البنية الأساسية في المنشآت الشبابية والرياضية، في مختلف المحافظات كبعد قومي هدفه حماية الشباب المصري وتأهيلهم رياضياً، في ظل احتياج الشباب في الأسمرات لهذا المركز.

وذكر تامر عبدالفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، أنه تم توفير 529 حضانة للاطفال المبتسرين، و214 سرير رضيع و171 جهاز إنعاش و120 جهاز قياس الصفراء و490 وحدة علاج الصفراء و285 جهاز تنفس صناعى، و314 جهاز ضغط المجرى الهوائى و2612 حقن للمضخات و1761 مضخة الحقن الوريدى، والتى بلغت قيمتهم 180 مليون جنيه، وذلك لسد العجز في المستشفيات بالمناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأضاف أنه تم اطلاق مبادرة دكان الفرحة في جامعتى المنيا وجنوب الوادى من خلال معرضين تضمنا توزيع 30 ألف قطعة ملابس على 10 الاف طالب وطالبة.

كما تم فك كرب 6000 غارم وغارمة منهم 70 غارمة في عيد الأم ضمن المبادرة الرئاسية سجون بلا غارمات.

كما استعرضت اللجنة، نتائج المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة التي اطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وينفذها صندوق تحيا مصر، فخلال الفترة من 7 فبراير 2019 وحتى الأن تم تنفيذ قوافل طبية في محافظات السويس والشرقية والإسماعيلية والجيزة وبنى سويف، تضمنت إجراء فحص لنحو 8 الاف شخص وعلاج 5 الاف شخص وعمل نظارة لنحو 4181 شخص وإجراء 536 عملية جراحية، وتم عمل حملة في ١٨٦ مدرسة بمحافظات الإسكندرية والشرقية والأقصر وقنا والمنيا وعمل نظارات طبية لنحو 11300 طالب وطالبة.