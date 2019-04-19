شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يفتتح معبد «الإيبت» الأثري بالكرنك لأول مرة أمام الجمهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الجمعة، معبد «الإيبت» ضمن معابد الكرنك الفرعونية، والذي تم ترميمه خلال الفترة الأخيرة وتطويره وفتحه لأول مرة أمام الجمهور، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للآثار، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبحضور الفنانة يسرا.

ويقع معبد «الأبيت»، ضمن مجموعة معابد الكرنك، ويعد تحفة معمارية متفردة، حيث إنه من المعابد النادرة التي تحتوي على رسومات وألوان واضحة مثل مقابر الملوك والأمراء والنبلاء.

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ووفقا لوزارة الآثار، فإن المعبد خضع لعملية ترميم استمرت على مدار 3 أشهر، وهو من المعابد الصغيرة، حيث تبلغ مساحته حوالي 60 م × 40م، وأقام المصريون القدماء عيد أوبت الجميل، أو «مهرجان الأوبت» هو احتفال مصرى قديم كان يقام سنويًا في طيبة، في عهد الدولة الحديثة وما بعدها، وفيه كانت تصطحب تماثيل آلهة ثالوث طيبة- «آمون وموت وابنهما خونسو»، مخفيين عن الأنظار داخل مراكبهم المقدسة في موكب احتفالي كبير، من معبد آمون في الكرنك إلى معبدالأقصر، في رحلة تمتد لأكثر من 2700 متر، وما يتم إبرازه في هذا الطقس هو لقاء «آمون رع» من معبدالكرنك مع «آمون» بمعبد الأقصر، وتجديد الولادة هو الموضوع الرئيسي في احتفال الإبيت، وعادة ما يتضمن احتفالية لإعادة تتويج الملك كذلك.

وكانت وزارة الآثار آعلنت عن إتاحة مواقع جديدة للزيارة للمصريين والأجانب، إذ إنه من المقرر أن ينضم معبد الأوبيت، بمجموعة معابد الكرنك الفرعونية، لقائمة المزارات في احتفالات يوم التراث العالمي، حيث جرت داخله أعمال مشروع ترميم وتطوير المعبدالخاص بالمعبودة «إيبت» والواقع على المحور الجنوبي من معبد «آمون رع» بالكرنك.

وقالت وزيرة السياحة إن معبدالكرنك يحتوى بداخله عدة معابد مختلفة تتحدث عن حقب وأزمنة تعبر عن عبقرية الإنسان، مشيرة إلى «أننا شهدنا اليوم افتتاح معبدآوبت الذي تم ترميمه بأيادي مصرية ليؤكد على عظمة مصر والمصريين لتكون هدية لزائريه».

وأضافت المشاط، خلال كلمتها، أن فريقا العمل من وزارتي السياحة والآثار دائما في تعاون مستمر ليروجا التاريخ والأثر المصري، مؤكدة أنهما وجهان لعملة واحدة، متابعة: «دائما ندعوا السائحين من مختلف العالم للتعرف على تاريخ بلدنا وعلى التوازى نهتم أن يتعرف المصريين أيضا على معالم وتاريخ وآثار مصر».