شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نُحرص على العمل الجاد في كافة المجالات للوصول إلى العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة على العمل الجاد في كافة المجالات ووفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك لنقل الجامعة إلى العالمية، من خلال عدة محاور من بينها الفن الراقي الذي يرتقي بفكر وعقل ووجدان الطلاب، بجانب البحث العلمي واستثماره في التنمية الشاملة، والمشاركة في المشروعات القومية للبلاد، مع العمل على التقدم في كافة التصنيفات الدولية.

وقال «الخشت» في تصريحات صحفية، أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات في الملفات الهامة حيث ساهمت الجامعة في العديد من المشروعات القومية على رأسها تطوير محور المنصورية مع محافظة الجيزة، وإنشاء مركز لعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة للتعاون مع وزارة البيئة لإنشاء محطة لرصد ملوثات الهواء، فضلا عن تطوير ١٠٠ أثر بالتنسيق مع وزارة الآثار، والمساهمة في أكثر من كشف أثري.

وأضاف «الخشت»، أن الجامعة كان لها دور في كافة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وحملة ١٠٠ مليون صحة ومودة وصنايعية مصر، بالإضافة إلى تنفيذ ٣١ مشروع بحثي تطبيقي مع المشروعات القومية، وإنشاء أول حاضنة أعمال، وأول دليل مصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب.

وشدد على أن الجامعة اتخذت عدة خطوات هامة لتطوير المنظومة الصحية ودون أن تتوقف الخدمة في أي من مستشفياتها، مما أدى لإستقبال ٧ مليون و٣٠٠ ألف مريض خلال العام الماضي، وتم إجراء مليون و٢٠٠ ألف أشعة و٨٠ ألف أشعة مقطعية و٤٥ ألف أشعة موجات صوتية، مشيرا إلى أنه في ظل علاج هذه الأرقام من المرضى إلإ أن الجامعة قامت بتطوير مستشفيات قصر العيني وتقليل قوائم الانتظار، بجانب توسعات في مسشفيات أبوالريش الياباني والمنيرة وتطوير وحدات جراحة القلب والصدر والكلي والدم والسكر والغدد الصماء، وتجديد ١٢٠ حضانة أطفال وتركيب أول جهاز للرنين المغناطيسي.

وأضاف «الخشت»، إنه تم إتخاذ خطوات كبيرة في معهد الأورام لزيادة السعة الاستيعابية من خلال إحداث توسعات ساهمت في زيادة الطاقة ٣٠%، واقتناء وتشغيل أحدث جهاز في العالم للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلا عن عمل الجامعة الآن على أكبر مستشفى لعلاج الأورام في العالم التي تقام على أرض الجامعة في أكتوبر.

Advertisements

وأكد «الخشت»، إنه في الوقت الذي تعمل الجامعة في أكثر من جهة الإ أن منظومة الابتكار والبحث العلمي شغلت جزء كبير من الاهتمامات خلال الفترة الماضية حيث أفرزت الجامعة ٢٦ مشروع ابتكاري وبراءة اختراع جاهزين للتطبيق على أرض الواقع، بكليات الهندسة والعلوم والزراعة والصيدلة والأسنان، مشيرا إلى أن الجامعة دعمت الطلاب الموهوبين حيث تمكن طلاب الجامعة من ابتكار وتصنيع النماذج الأولية من سيارة كهربائية مزودة بألواح طاقة شمسية، وطائرة بدون طيار بالتعاون مع المعهد الأمريكي لعلوم الطيران والفضاء، وتوربينة الرياح التي تم تنفيذها واختبارها.

كما نجح الأساتذة والطلاب الموهوبين في تحويل المخلفات العضوية إلى اعلاف باستخدام التكنولوجيا الحيوية،وإعادة تدوير قشور الاستاكوزة النيلي في التصنيع، فضلا عن ألة لحصاد النخيل، فضلا عن إنتاج سماد زراعي من مخلفات الجلود، وزراعة الشعير في أراضي عالية الملوحة، واستخلاص مكمل غذائي لمرضى الأورام.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تقوم بتنفيذ عدة مشروعات بحثية مع الجهات الدولية حيث تنفذ مشروع بحثية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة ١١٢ ألف يورو، فضلا عن ٧مشروعات مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بقيمة ٥ ملايين و١٢١ ألف جنيه، و٣ مشروعات مع أكاديمية البحث العلمي بقيمة ١٢ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

وأوضح «الخشت»، أن الجامعة اهتمت بالنشر الدولي وتحسين جودة البحث العلمي حيث قامت برصد ١٠ مليون جنيه للكلية التي تدخل ضمن أفضل ١٠٠ تخصص في العالم واستحداث جائزة الأميرة فاطمة وجائزة الأديب الراحل نجيب محفوظ، و٢٠% زيادة في مكافآت النشر العلني، ومضاعفة مكافأة الإشراف على الماجستير والدكتوراه ٦ مرات، موضحاً أن هذه القرارات ساهمت في استحواذ الجامعة على ٢٦،٥% من جوائز الدولة في كافة المجالات، ودخول الجامعة المصرية الوحيدة في ٦ تصنيفات دولية، والتواجد في أفضل ٢٠٠ جامعة في عدد من التخصصات في إنجاز يحدث لأول مرة في مصر.

وقال أن الجامعة نجحت في نشر ٤٠٣٨ بحث علمي في عام واحد فقط بنسبة ٢٠% من النشر العلمي لكافة الجهات المصرية، وبمعادل تأثير ١٧،١١% كما قامت الجامعة بإنشاء ١٥ مركز ووحدة بحثية وخدمية من بينها ٣ مراكز الأولي من نوعها على مستوي مصر والعالم العربي، فيما حصل معهد كونفوشيوس على جائزة أفضل معهد في العالم لتعليم اللغة الصينية، وفازت الجامعة بأول مركز التميز العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع عدة جامعات أمريكية من التصنيف الأول عالمياً.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أن جامعة القاهرة اتخذت عدة خطوات نحو تطوير المنظومة التعليمية التي تساهم في تخريج طلاب لديهم الفكر والإبداع وليس الحفظ والتلقين سواء مستوي تطوير شكل التقييمات وحتي على مستوي المناهج والمقررات، حيث تم استحداث ١٨١ برنامج في الجامعة من بينها ٤٤ لائحة دراسية و٥٥ برنامح للمرحلة الجامعية الأولى، وإنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة قطعت خطوات كبيرة في إنشاء الجامعة الدولية في أكتوبر والتي تعد الجامعة الوحيدة في العالم القائمة على نظام البرامج الدولية بالشراكة مع الجامعات الدولية المرموقة والتي ستكون جاهزة لإستقبال الطلاب اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢٠ في حال توفر الإعتمادات المالية اللازمة، مؤكدا أن الجامعة الدولية ليست مستقبل جامعة القاهرة فقط وإنما مستقبل الدولة المصرية في التحول نحو عالمية التعليم بما تقدمه من تعليم ينافس الجامعات العالمية، فضلا عن احتضانها للطلاب الموهوبين.