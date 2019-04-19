شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ لجان للإدلاء بالأصوات في العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن تخصيص ٣ لجان انتخابية في العاصمة الإدارية لصالح المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقبلة. وأضاف الحسيني، في تصريحات صحفية، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التيسير علي عشرات الآلاف من المهندسين والعمال وغيرهم من العاملين في المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية، والحرص علي مشاركة الجميع في الحياة السياسية ورسم مستقبل مصر المشرق في ظل القيادة السياسية الحالية.

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