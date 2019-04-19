شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن أسعار الرنجة.. وتطرح 50 طن أسماك يوميًا قبل شم النسيم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لأعياد شم النسيم، حيث بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات الأسماك المملحة في منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، إضافة إلى طرح كافة منتجات السلع الغذائية والدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن منافذ فروع الشركة توفر السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، والأسماك والرنجة استعدادا لشم النسيم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأضاف المصدر لــ«المصري اليوم»، أن شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بدأت طرح منتجات الرنجة والفسيخ بسعر يتراوح من 30 إلى 35 جنيهًا وكذلك طرح كيلو الفسيخ بسعر 100 جنيه، وذلك بـ 162 فرعا للشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأوضح أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن زيادة طرح منتجات الأسماك بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بكميات إضافية تتراوح من 30 إلى 40% نظرا لزيادة معدلات الإقبال على شراء الأسماك خاصة المملحة خلال هذه الأيام، كما أعلنت عن طرح منتجات جديدة مِن الأسماك في فروعها، حيث سيتم طرح عبوة سمك فيليه قشر بياض بسعر 140 جنيها وعبوة نصف كيلو بسعر 70 جنيها وكذلك طرح عبوة سمك فيليه بلطى بسعر 100 جنيه للكيلو وعبوة نصف كيلو بسعر 50 جنيه للكيلو، بجانب طرح كافة أنواع الأسماك بمعدل 50 طنا يوميا «طازجة ومجمدة ورنجه وفسيخ»، حيث يتم إمداد المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الأسماك أولا بأول.

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وأشار إلى أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات وزارة التموين ستطلق 8 سيارات مجهزة ومحملة بمختلف أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة لطرحها للمواطنين في الميادين العامة خلال أعياد شم النسيم، ومع مد أي منطقة تحتاج إلى منتجات الأسماك بهذه السيارات إضافة إلى تفعيل خدمات شوى الأسماك بشكل أكبر في مختلف منافذ البيع في إطار العمل على تقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وقال إبراهيم العسقلاني، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إن المديرية استعدت لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وذلك بتشغيل المخابز بكامل طاقتها والحفاظ على أوزان رغيف العيش، وإحكام الرقابة بواسطة المفتشين، علاوة على توافر أسطوانة البوتاجاز، وزيادة نسبتها بـ10% وفق الموجود حاليا.

وأضاف أن المديرية شكلت غرفة عمليات للعمل 24 ساعة، وتلقي الشكاوى والاشتراك مع الطب البيطري لسحب عينات من محلات الرنجة والفسيخ والملوحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع استمرار شن حملات التفتيش عليها خلال الفترة المقبلة.

وشدد محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، على ضرورة الاستعداد لمواسم الأعياد القادمة عيد الأخوة الأقباط، وعيد شم النسيم، والاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، بتكثيف المرور ومتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية وكذلك متابعة المخابز والحرص على توفير رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى ومتابعة البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومتابعة توافر السلع التموينية بها .

وأضاف أنه يتم متابعة منافذ أهلا رمضان التي ستقام من قبل الوزارة أو الأحياء أو من خلال أعضاء مجلس النواب، ومتابعة الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة لعمل حملات مشتركة لحماية الأسواق من الأسماك المملحة الفاسدة حماية لصحة المواطنين، وضرورة الاعلان عن السلع التموينية وأسعارها لدى البدالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.