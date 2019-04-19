شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «التخطيط» يتابع جولته للتعريف بجائزة التميز الحكومي بزيارة جامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع فريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برئاسة السيد محمد سامي، مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، جولته للتعريف بجائزة التميز الحكومي ودورها في تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث اتجه فريق الجائزة الممثل لوزارة التخطيط إلى جامعة عين شمس بمحافظة القاهرة لشرح كل ما يتعلق بجائزة نصر للتميز الحكومي وأهدافها وبحث تنظيم عدد من التدريبات اللازمة لكافة كليات الجامعة لتقديم الشرح الكافي حول الجائزة وأهدافها وكيفية تأهيل الجهة للحصول عليها.

وأشار «سامي» إلى أهمية إدراك كل جهة مرشحة للمنافسة للفوز بالجائزة الوسائل والطرق التأهيلية اللازمة لذلك، لافتا إلى دور الورش التدريبية في تأهيل فكر العاملين بمتطلبات الحصول على الجائزة والعمل على إدراكهم بكون تلك الجائزة تمثل نجاح الجهة الحاصلة عليها بل ونجاح العاملين بها في ارتقاء جهاتهم لتكون مؤهلة لمثل تلك الجائزة.

فريق من وزارة التخطيط يزور جامعة عين شمس

وقال إن الفكرة العامة لا تقف عند مجرى الحصول على الجائزة بل بتعريف المشاركين بأهمية المنافسة التي تدفعهم لمزيد من العمل على أنفسهم وعلى جهات عملهم كما أن الأمر لا يقف بالحصول عليها أو الترشح لها بل أن الضروري التأكيد على الحرص على البقاء في ذات المستوى الذي تم الوصول إليه بل والارتقاء به، مؤكدا استعداد وزارة التخطيط إلى تقديم الدعم الكامل لكل الجهات المرشحة للتعريف بمدى أهمية تلك الجائزة وتقديم اجابات لكافة الأسئلة المثارة حولها.