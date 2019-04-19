شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون مشي بمحافظة القاهرة لدعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إشارة البدء لماراثون المشي الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار «شارك» لدعوة كافة المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء والادلاء بأصواتهم وشارك به حوالى 10 آلاف شاب وفتاة ورجال وسيدات من مراكز الشباب وعدد من الهيئات والشركات.

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بدأ الماراثون من ساحة ميدان عابدين وصولا إلى ميدان سراى الجزيرة مرورأ بشارع البستان وميدان التحرير وعبور كوبرى قصر النيل، وأكد المحافظ على أهمية مشاركة المواطنيين والادلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية سواء بالموافقة أو بالرفض ولهم حرية التعبير عن أراءهم، موكداً بأن المحافظة القاهرة أنهت استعداداتها لإعداد المراكز الانتخابية والبالغ عددها 679 مركز انتخابي وتضم 1388 لجنة فرعية وكذلك 44 لجنة عامه بعدد أقسام الشرطة لأعمال فرز الأصوات، بالإضافة إلى 19 لجنة لاستقبال الوافدين من خارج القاهرة.

وأشار المحافظ بان تم عمل كافة الترتيبات اللازمة لتأمين المراكز الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية كذلك مع مديرية الشؤن الصحية لرفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات وتوزيع سيارات الاسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية لسرعة تواجدها لمواجهة أي حالة طارئة ،والتأكيد على توفير مولدات كهرباء احتياطية باللجان العامة والمراكز، كما تم رفع كافة الاشغالات بمحيط المراكز الإنتخابية وتكثيف اعمال النظافة واعداد اماكن انتظار وتاندات لحماية المترددين على اللجان من أشعة الشمس وكذلك أماكن لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المحافظ بأن هناك مئات من شباب القاهرة أبدوا رغبتهم للتطوع للعمل في مساعدة المواطنيين لمعرفة لجانهم والوصول اليها للادلاء بأصواتهم؛ وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة تضم قيادات من جميع الجهات المعنية لمتابعة سير أعمال اللجان وعدم وجود أي معوقات بها.

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور

ماراثون «انزل شارك» لدعوة المواطنين للتصويت في استفتاء الدستور