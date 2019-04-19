شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. متحدث الرئاسة يستعرض إنجازات الدولة فى السياحة والقضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على "فيس بوك" استعرض إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على الصفحة الرسمية للمتحدث، فيديوهين جديدين حول التحدى والإنجاز فى القضاء على العشوائيات، وكذلك الإنجازات فى قطاع السياحة.

وعرضت الصفحة فيديو عن مشروعات الإسكان والقضاء على العشوائيات جاء فيه: "فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللى جاية لحياة أجمل وأرقى.. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين".

واستعرض الفيديو اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، وتنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه، وهو ما يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.

وأشار الفيديو إلى تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة (270) ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 39 مليار جنيه، و(21) ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ (13) ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ (73) ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.

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وأشار الفيديو إلى إنشاء 333 ألف وحدة إسكان اجتماعى و28 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة إلى 102 ألف وحدة إسكان للعشوائيات مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة، وتنفيذ 236 مشروعا لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروعات للصرف الصحى منها 506 مشروعات للقرى، بإجمالى استثمارات خلال السنوات الست الماضية تصل إلى 813 مليار جنيه.

واستعرض السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التحدي والإنجاز في مجال السياحة.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أشارت الصفحة تنفيذ 39 مشروعا متنوعا في قطاع السياحة تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية، بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه.

وتضمنت المشروعات السياحية تطوير وإنشاء 10 فنادق بإجمالي استثمارات 2.6 مليار جنيه أهمها، تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وإنشاء فندق شتايجن بيرجر التحرير بتكلفة 250 مليون جنيه، وإنشاء فندق ومركز ومؤتمرات الشويفات بتكلفة 940 مليون جنيه.

كما تم تطوير البنية الأساسية للمناطق السياحية والمراسي النيلية بإجمالي استثمارات نحو 112 مليون جنيه، ومن أهم هذه المشروعات، توريد وتركيب النافورة الراقصة مع عرض الوسائط المتعددة بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة بتكلفة 23.1 مليون جنيه، واستكمال شبكة طرق مركز نبق السياحي بطول 6 كم وتكلفة 16 مليون جنيه، والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المراسى النيلية على مسار الرحلات النيلية الطويلة بتكلفة 11 مليون جنيه.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لتشجيع التدفق السياحي أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحي بتكلفة 66 مليون دولار لمدة 3 سنوات انتهت في أغسطس 2018.