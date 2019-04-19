شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحماس شرق قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلى قصف بقذيفتين مدفعيتين موقعاً لحركة حماس قبالة السياج الأمنى شرق مخيم البريج بقطاع غزة.

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