شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حافلات وأعلام وأغانى وطنية فى تصويت المصريين على الستور بنيوجيرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه العشرات من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بولاية نيو جيرسى بحافلات إلى مقرالقنصلية للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان الثلاثاء الماضى.، حيث حرص على العديد منهم على رفع الأعلام المصرية .



الجالية المصرية بنيو جيرسى

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.



الجالية المصرية تتوجه إلى مقر الانتخاب

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

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الجالية المصرية بالولايات المتحدة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.