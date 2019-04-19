فيديو.. سفير مصر بكندا يفتتح لجنة الاستفتاء على تعديلات الدستور ويدلى بصوته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، اليوم الجمعة، لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الكندية أوتاوا، كما أدلى سفير مصر فى كندا بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعاصمة الكندية.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



السفير أحمد أبو زيد يفتتح لجنة الاستفتاء فى كندا



السفير أحمد أبو زيد يدلى بصوته فى الاستفتاء

السفير أحمد أبو زيد يفتتح الاستفتاء على الدستور بالسفارة بكندا