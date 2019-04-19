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صور.. استمرار توافد المصريين على القنصلية بميلانو للمشاركة فى استفتاء الدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر أبناء الجالية المصرية فى ميلانو فى التوافد على القنصلية المصرية للادلاء باصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

استفتاء التعديلات الدستورية
استفتاء التعديلات الدستورية

 

وحرص المشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الحضور والمشاركة، فى مشهد وطنى خالص، رافعين علم مصر، وحرصت مجموعة من السيدات المصريات المقيمات فى ميلانو على النزول والمشاركة.

 

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تصويت المصريين فى قنصلية ميلانو
تصويت المصريين فى قنصلية ميلانو

 

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

 

 

المصريين فى ميلانو
المصريين فى ميلانو

المصريين يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية
المصريين يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية

ايهاب ابو سريع القنصل العام في ميلانو
ايهاب ابو سريع القنصل العام في ميلانو

 

ايهاب ابو سريع القنصل العام فى ميلانو 2

إيهاب ابو سريع القنصل العام فى ميلانو 

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