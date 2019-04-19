شاهد فى دقيقة.. متجمعين فى حب مصر .. شارك فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقرات السفارات المصرية فى العديد من الدول العربية والأوروبية إقبالا كبيرا من قبل المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى أولى أيام التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ويعتبر مشاركة المصريون فى الخارج للإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء، هو خير رد على الحملات المشبوهة التى يقوم بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لمهاجمة التعديلات الدستورية دون وجه حق.
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