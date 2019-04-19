صور.. إقبال على التصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية بمسقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السفارة المصرية بمسقط إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان على المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.

الجالية المصرية فى مسقط Advertisements وتوافد أبناء الجالية المصرية مع أسرهم على مقر السفارة بمسقط في التاسعة صباحا بتوقيت مسقط وكان في استقبالهم السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان واعضاء السفارة.

الجالية المصرية تؤدى صلاة الجمعة داخل السفارة وقام أبناء الجالية المصرية بأداء صلاة الجمعة داخل ساحة السفارة، وسط جو عائلي. وأعدت السفارة المصرية بمسقط أماكن واستراحات خاصة للعائلات والاطفال .

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