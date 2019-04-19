شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفير مصر باليابان يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، داخل اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية فى العاصمة اليابانية طوكيو، فيما يتواصل استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، على مدار أيام 19 و20 و21 أبريل، فيما أقبل أبناء الجالية المصرية فى اليابان، على السفارة خلال الساعات الماضية، للإدلاء بأصواتهم أيضًا فى هذا الاستحقاق الوطنى.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان يدلى بصوته فى الاستفتاء

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.