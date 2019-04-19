شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بالإمارات: الإقبال فى اليوم الأول للاستفتاء جيد جدا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القنصل المصرى فى أبو ظبى شريف البديوى، أن إقبال المصريين المقيمين فى الإمارات للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية جيد جدا موضحا أن فترة من بعد صلاة الجمعة شهدت تزايد من قبل المصريين المتواجدين هناك.

وأضاف القنصل المصرى، أنه تم فتح باب التصويت أمام جموع المصريين فى الإمارات من التاسعة صباحا على أن يتم استقبالهم حتى التاسعة مساءا على مدار الثلاث أيام المخصصة للتصويت، مشيرا إلى أن هناك حرص كبير لدى الجالية المصرية المتواجدة فى الإمارات على النزول والمشاركة وفق حقهم الدستورى.

وأوضح أن جميع أفراد السفارة المصرية متواجدين لتقديم أى تسهيلات للمواطنين المصريين خلال عملية التصويت فى ظل التنسيق الكامل مع السلطات الإماراتية التى قدمت الدعم والمساندة للسفارة لتنظيم الاستفتاء وخروجه بالشكل المنشود.

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.