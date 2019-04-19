ننشر صور المصريين بالخارج خلال مشاركتهم فى التصويت على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صورة لمشاركة المواطنين المصريين فى الإدلاء بأصواتهم فى القنصلية المصرية فى جدة، وذلك خلال الاستفتاء على تعديل بعض أحكام الدستور المصرى. ويتوافد عدد كبير من المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج على مقار البعثات الدبلوماسية للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل بعض أحكام الدستور. وبدأ المصريون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا صباح اليوم الجمعة، فى التوافد على مقر السفارة المصرية بواشنطن والقنصلية المصرية بنيويورك والسفارة المصرية بأوتاوا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية. Advertisements











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