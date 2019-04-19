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"بلدك تستحق - تحيا مصر".. تزايد أعداد المصريين للاستفتاء على الدستور فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايد أعداد المصريون فى دبى، على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر القنصلية فى دبى.

كما حرص القائمون على نادى جمهورية مصر العربية فى رأس الخيمة، على تسهيل إجراءات الاستفتاء على أبناء الجالية المصرية من توفير أتوبيسات مكيفة تنقلهم لمقر القنصلية فى دبى لأداء الواجب الوطنى، مع توفير المياه لتحمل مشقة الانتقال للقنصلية، رافعين شعار "بلدك تستحق - تحيا مصر".

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واستقبلت القنصلية أبناء الجالية المصرية فى دبى والعديد من المدن المجاورة، للمشاركة فى الواجب الوطنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتمتد عملية الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وعمت البهجة على أبناء الجالية المصرية الذين أكدوا على دعمهم لمشروعات التنمية والتطوير ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الزعيم عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

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وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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