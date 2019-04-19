شاهد.. عواصف رعدية وهطول أمطار تتسبب فى مصرع العشرات بالهند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت فضائية روسيا اليوم، تقريراً مصوراً حول هطول أمطار غزيرة فى ثلاث ولايات شمال غربى الهند، أدت تلك العواصف، إلى نزوح العشرات بسبب هدم منازلهم، كما توفى على إثرها آخرون.
وقال التقرير، إن 31 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء هطول أمطار غير موسمية مصحوبة بعاصفة ترابية في ثلاث من ولايات شمال غربي الهند، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.
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