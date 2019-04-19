شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: تلقينا 70 استفسارًا معظمها بسبب بعد مقار البعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إقبالاً من الجاليات المصرية بكافة الدول، فى منتصف اليوم الأول من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث رصدت الغرفة إقبال المصريين على التصويت بعدة دول فى القارة الإفريقية، خصوصًا فى إثيوبيا وتشاد والكاميرون والمغرب، كما رصدت الغرفة توافد الجاليات المصرية فى فرنسا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان وكوريا الجنوبية و قطر وتركيا بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة.

واستقبلت الغرفة نحو 70 استفسارا حتى الآن جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وخاصة بدول الخليج وتم توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة.

كما رصدت الغرفة استفسارات حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومى، وكان الرد أنه يجب إحضار جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى حتى يتمكن الناخب من التصويت، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد عمليات التصويت على التعديلات الدستورية فى عدد من الدول المختلفة، وتم إفادتهم بكافة التفاصيل كل على حدى، كما ورد استفسارا حول وجود لجان تصويت فى ليبيا، فكان الجواب أنه لا يوجد لجان تصويت هناك وذلك نظرًا للحالة الأمنية.

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ومن جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى الاستفتاء.

وكانت قد بدأت صباح اليوم غرفة عمليات وزارة الهجرة فى متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا فى مستهل اليوم بأعضاء غرفة العمليات ووجهت برصد كافة أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فورى، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج فى عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية والتواصل مع السفارات والقنصليات خارج مصر.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى التالي: ([email protected].gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التى يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.