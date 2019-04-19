شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفيرة مصر وأبناء الجالية يدلون بأصواتهم فى استفتاء الدستور بـ"مالطا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت السفيرة ندى دراز، سفيرة فى مصر فى مالطا، بصوتها خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مقر السفارة بمالطا.



السفيرة ندى دراز

كما استقبلت السفيرة، أبناء الجالية المصرية فى مالطا، وسهلت لهم كافة الاجراءات اللازمة للمشاركة فى الواجب الوطنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتمتد عملية الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً، وعمت البهجة على أبناء الجالية المصرية الذين أكدوا على دعمهم لمشروعات التنمية والتطوير ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



أبناء الجالية المصرية

وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الزعيم عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.





وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.





ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.







