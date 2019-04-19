شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": تحصين 1.782 مليون رأس ضد مرضى الجدرى والجلد العقدى للأبقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، تقريراً من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بشأن الحملة القومية لتحصين الماشية، يوضح أن اجمالى ما تم تحصينه من رؤوس ماشية ضد مرضى جدرى الأغنام والجلد العقدى على مستوى كافة محافظات الجمهورية منذ بدء الحملة فى الأول من أبريل وحتى الآن ، بلغ مليون و 782 ألف و 885 رأس، من بينها مليون و514 ألف و 750 رأس من الأبقار و 254 ألف و 528 رأس من الأغنام، فضلا عن 13 ألف و 607 رأس من الماعز.

فيما قام الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بزيارة إلي محافظة الفيوم لتفقد ومتابعة اعمال الحملات بالمحافظة، وعلي أرض الواقع، بناء علي تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة متابعة اعمال حملات تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى.

وأطمأن رئيس الهيئة علي توافر كافة الوسائل والأدوات اللازمة، فضلا عن توافر كافة الجرعات واللقاحات والتحصينات والأمصال، ضد مرض الجلد العقدي، والأمراض الطفيلية الأخري.

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وقال رئيس الخدمات البيطرية، إن الهيئة حريصة على تقديم كافة سبل الراحة للأطباء البيطرين والقائمين علي الحملات وتحصين الماشية، وتقديم الدعم للمربيين وتوعيتهم، بأهمية التحصين وطرق التغذية السليمة للحيوانات، والآمان الحيوى.