شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: انسيابية بالتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، انسيابية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر السفارة فى الكويت.

وأوضح القونى - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /الجمعة/- أن عملية الاقتراع لا تستغرق أكثر من دقيقتين، منذ دخول الناخب للمقر الانتخابي، والإدلاء بصوته وخروجه.

وأضاف القونى أن أبناء الجالية المصرية فى الكويت، حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي، انطلاقا من حسهم الوطني، ووعيهم بقضايا وتحديات الوطن، مشيدا فى الوقت نفسه، بتعاون المتطوعين من أبناء الجالية مع السفارة، فى التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري.

Advertisements

كما تقدم سفير مصر لدى الكويت بالشكر للسلطات الكويتية، ممثلة فى وزارتى الداخلية والخارجية، على جهودها الواضحة للتسهيل على الناخبين وتأمين عملية الاستفتاء، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التى وفرت سيارة إسعاف، ومسعفين وكراسى متحركة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد شهدت إقبالا مكثفا من قبل الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ وذلك فى أعقاب انتهاء صلاة الجمعة؛ حيث اصطفوا فى طوابير طويلة أمام البوابات الإلكترونية التى تم وضعها بمدخل السفارة.