ناخبون بالكويت: مشاركتنا فى الاستفتاء تأتى لاستكمال مسيرة الرئيس فى البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجمع عدد من المشاركين فى الاقتراع على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية فى الكويت، على أن مشاركتهم فى الاقتراع، تأتى لاستكمال مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البناء والتنمية.
وقال محمد عبدالعزيز، إنه حرص على المشاركة فى ذلك العرس الديمقراطى برفقة أطفاله، رغم أنه يوم عطلة رسمية فى الكويت، لغرس قيم الانتماء والولاء فى نفوس أطفاله، وضرورة التواصل الدائم مع الوطن، حتى لو كانوا خارج حدوده، مشيرا إلى ضرورة الالتفاف حول الرئيس السيسى فى تلك المرحلة، لاستكمال بناء (مصر الجديدة) .
من جانبها، أكدت قالت إيناس عبدالمنجى شرف، أن مشاركتها فى عملية الاقتراع، تأتى من إيمانها بضرورة ممارستها لحقها الدستوري، الذى يعد واجبا وطنيا تجاه مصر، مؤكدة أن ما حققه الرئيس السيسى من إنجازات خلال السنوات القليلة الماضية، يستلزم مشاركة جميع أطياف الشعب المصرى فى الاستفتاء.
بدوره، قال الحاج محمد عبدالمطلب سعيد، إن اليوم يعتبر عيدا جديدا من أعياد مصر الوطنية، خاصة فى ظل الحشود الكبيرة التى توافدت على السفارة المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم، والتى تنوعت ما بين كبار السن، والشباب، والمرأة، بل والأطفال أيضا الذين حرصوا على التواجد برفقة أهاليهم فى ذلك العرس الديمقراطي.
وأشاد الناخبون بالاستعدادات التى وفرتها السفارة المصرية لدى الكويت لهم، والتى مكنتهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهوة ويسر، معربين فى الوقت نفسه عن ثقتهم بفوز الجالية المصرية، بالمركز الأول كأعلى الجاليات تصويتا فى الخارج، كما تم فى الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
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